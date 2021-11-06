https://news.day.az/economy/1400555.html Названа возможная сумма среднемесячной пенсии в Азербайджане
Названа возможная сумма среднемесячной пенсии в Азербайджане
Прогнозируется, что в 2022 году сумма среднемесячной пенсии вырастет на 14,4 маната и составит 343,2 маната.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это нашло отражение в "Отзыве на проект бюджета Государственного фонда социальной защиты на 2022 год", составленном Счетной палатой.
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