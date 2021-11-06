День Победы будет торжественно отпразднован в Deniz Mall (R)

Первую годовщину нашей славной Победы торжественно отметят в торгово-развлекательном центре Deniz Mall.

Ко Дню Победы в торговом центре будет организована выставка "Великая Победа глазами детей", на которой будут представлены рисунки детей 8-13 лет. Основная цель организации выставки - привить детям дух патриотизма и важность Дня Победы для нашего народа. Всех детей, чьи рисунки будут представлены на выставке, наградят поощрительными подарками.

Ярких красок долгожданному празднику также добавят Бакинский камерный оркестр, хор детей и взрослых - сотрудников Азербайджанской Государственной хоровой капеллы.

В рамках мероприятия гостей Deniz Mall в этот день также ждет уникальное фонтанное шоу.

Чтобы прочувствовать праздничную атмосферу Дня Победы, приглашаем всех желающих посетить торгово-развлекательный центр Deniz Mall.