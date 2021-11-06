Работы, проводимые «Азеришыг» в Кяльбаджаре, близятся к завершению

ОАО "Азеришыг" распространило кадры в связи с реконструкцией системы электроэнергии освобожденного от оккупации Кяльбаджарского района.

Как сообщает Day.Az, на кадрах видно, что вдоль дорог в Кяльбаджаре установлены новые опоры, проложены 10-киловаттные изолированные и защищенные кабели. А для этого сотрудники акционерного общества сняли с территории неиспользуемые и пришедшие в негодность с советских времен опоры. Отметим, что эти линии питаются от недавно построенной 110/35-киловольтной подстанции "Кяльбаджар".

Труднодоступный горный рельеф затруднил деятельность энергетиков в Кяльбаджаре. Отсутствие дорожной инфраструктуры для прокладки 35-киловаттной линии на территории села Чопурлу района вынуждает энергетиков сначала осуществить прокладку дороги.

Согласно информации, "Азеришыг" в ближайшие недели завершит работы в Кяльбаджаре.