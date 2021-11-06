Устойчивая бизнес-среда Азербайджана вызывает у европейских бизнесменов интерес.

Об этом сказал Trend бывший заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дэвид Меркель в кулуарах VIII Глобального Бакинского форума, передает Day.Az.

"Азербайджан и Европу, прежде всего, связывают железные дороги и нефтегазовые трубопроводы.

Азербайджан и страны Европы имеют отличную возможность для транзита товаров между растущими азиатскими и европейскими рынками. Устойчивая бизнес-среда Азербайджана вызывает у европейских бизнесменов также интерес в развитии здесь предпринимательства", - подчеркнул он.

Отметим, что под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви 4 ноября в азербайджанской столице начал работу VIII Глобальный Бакинский форум "Мир после COVID-19", который продлился до 6 ноября. В восьмом по счету Бакинском форуме с целью обсуждения вопросов, имеющих глобальное значение, участвовали представители высокого уровня из более 40 стран мира, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости. К мероприятию, организованному в гибридном формате, подключились, в том числе и в режиме онлайн, около 300 участников.