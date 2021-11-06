https://news.day.az/economy/1400688.html Азербайджан увеличил импорт автомобилей из Турции почти на 20%
Азербайджан увеличил импорт автомобилей из Турции почти на 20%
В январе - октябре 2021 года экспорт автомобилей из Турции в Азербайджан вырос на 18,12 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 99,647 миллиона долларов.
Об этом сообщили в субботу Trend в министерстве торговли Турции, передает Day.Az.
В октябре 2021 года экспорт автомобилей из Турции в Азербайджан достиг 14,048 миллиона долларов, что на 74,91 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года.
Турция в январе - октябре в целом экспортировала на мировые рынки автомобили на сумму 23,852 миллиарда долларов, в то время как в октябре этот показатель составил 2,606 миллиарда долларов.
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