В Азербайджане платежи иностранцев посредством банковских карт выросли в разы

В сентябре 2021 года иностранные граждане потратили в Азербайджане посредством банковских карт 124,3 миллиона манатов, что почти в пять раз превышает показатель аналогичного периода прошлого года (25,6 миллиона манатов).

Об этом, как сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend, говорится в "Обзоре экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана.

По данным обзора, в январе - сентябре иностранцы потратили в Азербайджане посредством банковских карт 836,5 миллиона манатов, что в 2,36 раза больше показателя аналогичного периода 2020 года.

В прошлом году иностранные граждане потратили посредством банковских карт в Азербайджане 430,2 миллиона манатов, что на 65,7 процента меньше, чем в 2019 году.

По данным Центробанка, в первом полугодии 2021 года количество находящихся в обращении банковских карт в Азербайджане составило 10,4 миллиона. При этом количество бесконтактных карт составило 5,4 миллиона, или 51,9 процента от их общего числа. Количество банковских карт выросло на 16 процентов, или 1,77 миллиона по сравнению с первым полугодием 2020 года.

Объем безналичных платежей в первом полугодии нынешнего года составил 4,5 миллиарда манатов, что на 55,6 процента (2,5 миллиарда манатов) больше, чем в аналогичном периоде 2020 года.