https://news.day.az/economy/1400798.html “HOTELS GROUP” – пример для подражания! - ВИДЕО (R)
“HOTELS GROUP” – пример для подражания! - ВИДЕО (R)
Компания "HOTELS GROUP", объединяющая ряд ведущих отелей Азербайджана, организовала празднование годовщины нашей славной победы в Великой Отечественной войне.
Мероприятие прошло под лозунгом "Нет, как сына без Родины, так и Родины без сына" ("Vətənsiz oğul olmaz, oğulsuz Vətən") в отеле "River İnn Resort&Spa", который входит в состав компании.
Цель - порадовать ветеранов Карабахской войны, проживающих именно в северном регионе страны, где и расположен отель.
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