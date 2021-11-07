“HOTELS GROUP” – пример для подражания!

Компания "HOTELS GROUP", объединяющая ряд ведущих отелей Азербайджана, организовала празднование годовщины нашей славной победы в Великой Отечественной войне.

Мероприятие прошло под лозунгом "Нет, как сына без Родины, так и Родины без сына" ("Vətənsiz oğul olmaz, oğulsuz Vətən") в отеле "River İnn Resort&Spa", который входит в состав компании.

Цель - порадовать ветеранов Карабахской войны, проживающих именно в северном регионе страны, где и расположен отель.