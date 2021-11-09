Обзор валютного рынка Азербайджана за первую неделю ноября

По итогам прошлой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 25 октября 1,7 01 ноября 1,7 26 октября 1,7 02 ноября 1,7 27 октября 1,7 03 ноября 1,7 28 октября 1,7 04 ноября 1,7 29 октября 1,7 05 ноября 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам первой недели ноября официальный курс маната по отношению к евро вырос на 0,0006 маната. Средневзвешенный курс остался без изменений и составил 1,9769 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 25 октября 1,9826 01 ноября 1,9632 26 октября 1,9719 02 ноября 1,9725 27 октября 1,9727 03 ноября 1,9691 28 октября 1,9730 04 ноября 1,9712 29 октября 1,9847 05 ноября 1,9638 Средний курс за неделю 1,9769 Средний курс за неделю 1,9679

По итогам прошлой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю снизился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс по сравнению с прошлой неделей понизился на 0,0005 маната, или 2,06 процента и составил 0,0237 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 25 октября 0,0242 01 ноября 0,0239 26 октября 0,0244 02 ноября 0,0237 27 октября 0,0245 03 ноября 0,0237 28 октября 0,0241 04 ноября 0,0237 29 октября 0,0242 05 ноября 0,0237 Средний курс за неделю 0,0242 Средний курс за неделю 0,0237

На прошлой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире снизился на 0,0020 маната. Средневзвешенный курс составил 0,1766 маната за одну турецкую лиру, средняя цена маната к данной валюте понизилась на 0,0007 маната (0,4 процента).