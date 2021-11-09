Обзор валютного рынка Азербайджана за первую неделю ноября
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По итогам прошлой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару

25 октября

1,7

01 ноября

1,7

26 октября

1,7

02 ноября

1,7

27 октября

1,7

03 ноября

1,7

28 октября

1,7

04 ноября

1,7

29 октября

1,7

05 ноября

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам первой недели ноября официальный курс маната по отношению к евро вырос на 0,0006 маната. Средневзвешенный курс остался без изменений и составил 1,9769 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

25 октября

1,9826

01 ноября

1,9632

26 октября

1,9719

02 ноября

1,9725

27 октября

1,9727

03 ноября

1,9691

28 октября

1,9730

04 ноября

1,9712

29 октября

1,9847

05 ноября

1,9638

Средний курс за неделю

1,9769

Средний курс за неделю

1,9679

По итогам прошлой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю снизился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс по сравнению с прошлой неделей понизился на 0,0005 маната, или 2,06 процента и составил 0,0237 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

 

25 октября

0,0242

01 ноября

0,0239

26 октября

0,0244

02 ноября

0,0237

27 октября

0,0245

03 ноября

0,0237

28 октября

0,0241

04 ноября

0,0237

29 октября

0,0242

05 ноября

0,0237

Средний курс за неделю

0,0242

Средний курс за неделю

0,0237

На прошлой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире снизился на 0,0020 маната. Средневзвешенный курс составил 0,1766 маната за одну турецкую лиру, средняя цена маната к данной валюте понизилась на 0,0007 маната (0,4 процента).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

25 октября

0,1747

01 ноября

0,1771

26 октября

0,177

02 ноября

0,178

27 октября

0,1781

03 ноября

0,1769

28 октября

0,1787

04 ноября

0,1762

29 октября

0,1784

05 ноября

0,1751

Средний курс за неделю

0,1773

Средний курс за неделю

0,1766