Постепенное увеличение добычи ОПЕК+ приведет к избытку нефти на рынке, сообщает Trend со ссылкой на британскую исследовательскую и консалтинговую компанию Capital Economics, передает Day.Az.

Министры стран ОПЕК и стран, не входящих в организацию, решили не ускорять наращивание добычи нефти и не отходить от прежних договоренностей, ослабив ограничения в декабре на 400 тысяч баррелей в сутки.

"Многие государства-члены ОПЕК+, особенно Нигерия и Ангола, с трудом выполняют свои текущие производственные квоты. Если ОПЕК+ повысит квоты, эти страны потеряют доход, поскольку - более чем вероятно - это приведет к снижению цен на нефть", - считают в Capital Economics.

"Цены выше 80 долларов за баррель - это, конечно, еще одна причина, по которой ОПЕК+ не будет торопиться с увеличением добычи, особенно с учетом того, что производители в США не проявляют особой склонности к увеличению добычи. Тем не менее мы думаем, что постепенное увеличение добычи ОПЕК+ в течение следующего года, наряду с ростом добычи нефти вне ОПЕК, приведет к избытку нефти на рынке. В результате цена на Brent упадет примерно до 60 долларов за баррель к концу 2022 года", - говорится в сообщении компании.