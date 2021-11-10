На восстановление Карабаха из госбюджета будет выделено 2,2 млрд манатов
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На восстановление освобожденных территорий из государственного бюджета Азербайджана на 2022 год будет выделено 2,2 миллиарда манатов.

Об этом сказал в среду министр финансов Самир Шарифов в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год" на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, восстановление освобожденных земель останется основным приоритетом Азербайджана и в 2022 году.

"Работы по возвращению исторического облика освобожденным территориям, восстановлению культурных и исторических памятников, строительству ЛЭП и водопроводных линий продолжаются стремительными темпами", - сказал Шарифов.