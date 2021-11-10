В госбюджете Азербайджана на 2022 г. предусмотрены средства для повышения зарплат

В соответствии с поручением Президента Азербайджана в государственном бюджете следующего года предусмотрены средства для повышения заработных плат.

Об этом сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов в ходе обсуждения в среду законопроекта "О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год" на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Министр отметил, что на социальную защиту и социальное обеспечение из госбюджета в следующем году будет выделено более 3 миллиардов манатов.

Шарифов добавил, что за счет этих поступлений увеличатся и сборы по социальному страхованию: "В то же время положительно повлияли на рост сборов по социальному страхованию сокращение неформальной занятости в стране, оформление трудовых отношений".