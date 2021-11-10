В Азербайджане увеличат средства на дальнейшее укрепление обороноспособности ВС Азербайджана

В государственном бюджете Азербайджана на 2022 год предусмотрено увеличение средств на дальнейшее укрепление обороноспособности Вооруженных сил.

Об этом сказал в среду министр финансов Самир Шарифов в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год" на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Министр отметил, что расходы фонда оплаты труда для военнослужащих, проходящих службу на освобожденных территориях, увеличены на 761 миллион манатов.

"В этих целях предусмотрено 15 процентов расходов государственного бюджета 2022 года - 4,49 миллиарда манатов", - сказал Шарифов.