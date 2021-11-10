Kapital Bank был удостоен еще одной награды в рамках национальной премии Milli KSM, которая проводится в Азербайджане в третий раз. В этот раз в число победителей Kapital Bank вошел за короткометражный документальный фильм "Qayıdış" ("Возвращение"), посвященный окончанию Карабахской войны.

Фильм, снятый на основе реальных событий, повествует о неописуемых словами чувствах азербайджанцев, вынужденных покинуть родные края во время Первой Карабахской войны. Наши соотечественники, бывшие вынужденные переселенцы, в фильме делятся воспоминаниями о родине, в глазах каждого из них ощущается грусть, боль, печаль, тоска и в то же время гордость и радость. Автором идеи и сценария фильма является Эрсель Сардарлы, а режиссером-постановщиком - Джан Озбатурдур.

Все представленные на премии проекты были оценены комиссией, исходя из 17 целей, принятых Генеральной Ассамблеей ООН. В состав комиссии входят Министерство экономики, Министерство труда и социальной защиты населения, Министерство образования, Министерство экологии и природных ресурсов, ASAN Xidmət, Центр анализа экономических реформ и коммуникаций, Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей, Ассоциация развития женского предпринимательства в Азербайджане и PR-агентство PROAKTİV.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 104 филиалах и 22 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит - https://kbl.az/krdt, для заявки на карту рассрочки BirKart - https://kbl.az/tkstcrd.