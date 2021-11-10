https://news.day.az/economy/1402054.html Международный аэропорт Гейдар Алиев работает в штатном режиме, несмотря на ухудшение погодных условий
Международный аэропорт Гейдар Алиев работает в штатном режиме, несмотря на ухудшение погодных условий
Несмотря на ухудшение погодных условий и сильный ветер, Международный аэропорт Гейдар Алиев продолжает работать в штатном режиме, сказали в среду Trend в аэропорту, передает Day.Az.
"Никаких задержек в отправлении и прибытии авиарейсов нет. Несмотря на ухудшение погодных условий и сильный ветер, Международный аэропорт Гейдар Алиев продолжает работать в штатном режиме, а также принимать и отправлять воздушные суда", - отметили в аэропорту.
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