Международный аэропорт Гейдар Алиев работает в штатном режиме, несмотря на ухудшение погодных условий

Несмотря на ухудшение погодных условий и сильный ветер, Международный аэропорт Гейдар Алиев продолжает работать в штатном режиме, сказали в среду Trend в аэропорту, передает Day.Az.

"Никаких задержек в отправлении и прибытии авиарейсов нет. Несмотря на ухудшение погодных условий и сильный ветер, Международный аэропорт Гейдар Алиев продолжает работать в штатном режиме, а также принимать и отправлять воздушные суда", - отметили в аэропорту.