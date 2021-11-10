Между Азербайджаном и международными финансовыми структурами подписаны кредитные соглашения

Правительство Азербайджана подписало с Азиатским банком развития (АБР) и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ) соглашения о выделении кредита по "Программе активного реагирования и поддержки затрат на COVID-19".

Как сообщили Trend в министерстве финансов, кредитные соглашения на общую сумму в 350 миллионов долларов США были подписаны от имени правительства Азербайджана министром финансов Самиром Шарифовым, от имени АБР - директором офиса банка в Азербайджане Кендис Макдиган, от имени АБИИ - генеральным директором банка Супи Тераванинторн, передает Day.Az.

Кредитные средства привлечены на 10 лет по ставке LIBOR+0,5%.

Целью привлечения средств является поддержка расходов правительства Азербайджана на минимизацию негативного влияния пандемии коронавируса на экономику страны, макроэкономическую стабильность.