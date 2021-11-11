Плати и выигрывай с AniPay (R)

Центральный банк запустил новую лотерею в целях повышения интереса клиентов к системе мгновенных платежей и стимулирования безналичных расчетов в нашей стране.

Принять участие в лотерее под девизом "Плати и выиграй с AniPay" может каждый пользователь этой платежной системы, в том числе и клиенты банка АВВ. Пользователи, совершившие в ноябре перевод на сумму не менее 5 манатов посредством системы мгновенных платежей, автоматически получат право на участие в лотерее. Лотерея касается только переводов между физическими лицами.

Около 400 человек являются потенциальными обладателями призов лотереи, где выигрыш в размере 100 манатов будет переведен на банковский счет каждого победителя. Лотерея распространяется на все виды операций, осуществляемых как в приложении системы мгновенных платежей "AniPay", так и в разделе "AniPay" интегрированных в систему услуг интернет- и мобильного банкинга, а также на операции, осуществляемые посредством системы мгновенных платежей в филиалах.

"Ani Pay" расширяет возможность быстрого использования банковских услуг с помощью удаленного обслуживания. Благодаря системе мгновенных платежей физические и юридические лица могут осуществлять платежные операции 24/7/365 через банковские счета по упрощенным идентификаторам (FIN-код, ИНН, номер мобильного телефона, e-mail) и сразу же переводить деньги на банковский счет получателя. АВВ - один из первых банков, присоединившихся к данной системе.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.