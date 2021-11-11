https://news.day.az/economy/1402429.html Новшество в связи с электронным оформлением документов в Азербайджане
Новшество в связи с электронным оформлением документов в Азербайджане
В Азербайджане создается единая система в связи с электронным оформлением документов. Все государственные структуры будут иметь доступ к этой системе.
Об этом сказал в четверг министр финансов Самир Шарифов в ходе обсуждения проекта госбюджета-2022 на совместном заседании парламентских комитетов по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека, международным отношениям и межпарламентским связям и Дисциплинарной комиссии, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
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