В Азербайджане увеличилось число трудовых договоров
В Азербайджане за последние 3 года число трудовых договоров увеличилось на 400 тыс, из них 300 тысяч приходится на долю частного сектора.
Об этом сказал в четверг министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев в ходе обсуждения документов, входящих в пакет госбюджета-2022, на совместном заседании парламентских комитетов молодежи и спорта, по труду и социальной политике, аграрной политике, региональным вопросам, природным ресурсам, энергетике и экологии, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Министр отметил, что за указанный период фонд заработной платы в стране вырос на 83%.
"Это было достигнуто благодаря мерам стимулирования", - заявил Сахиль Бабаев.
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