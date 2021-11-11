Со следующего года импортируемые в Азербайджан электромобили будут освобождены от НДС.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель министра экономики АР Сахиб Алекберов на совместном заседании парламентских комитетов.

По его словам, также предусмотрено освобождение от НДС продаж электромобилей.

"Кроме того, от этого налога будут освобождены и автозаправочные станции, обслуживающие данные транспортные средства", - добавил С. Алекберов.