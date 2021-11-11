Более 30 российских компаний посетят Азербайджан с деловой миссией

Свыше 30 российских компаний планируют посетить Азербайджан с деловой миссией уже на следующей неделе, сказал Trend торговый представитель России в Азербайджане Руслан Мирсаяпов, передает Day.Az.

По его словам, мероприятие, организуемое Российским экспортным центром и министерством промышленности и торговли России, состоится с 17 по 18 ноября.

"В Баку идет активная подготовка к деловой миссии в Азербайджан российских компаний, работающих в сфере развития городской инфраструктуры. Планируется прибытие руководителей 32 компаний, заинтересованных в выходе на рынок Азербайджана в области транспорта, проектирования и строительства населенных пунктов в формате "Цифрового города", энергетики и устойчивого развития, поставки железнодорожной и автомобильной техники, рельсовой продукции, современных цифровых решений", - заявил Мирсаяпов.

Он отметил, что формат деловой миссии подразумевает проведение значительного количества целевых переговоров российских компаний с потенциальными партнерами из Азербайджана.

Отметим, что в рамках деловой миссии также запланирован визит в Азербайджан делегации министерства промышленности и торговли России для проведения двусторонних встреч и переговоров по активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества России и Азербайджана.