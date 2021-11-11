В Азербайджане необходимо предпринять шаги по производству автомобилей с электродвигателем.

Об этом сказал в четверг депутат Милли Меджлиса Асим Моллазаде в ходе обсуждения документов, входящих в пакет госбюджета госбюджета-2022 на совместном заседании парламентских комитетов молодежи и спорта, по труду и социальной политике, аграрной политике, региональным вопросам, природным ресурсам, энергетике и экологии, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Депутат отметил, что это автомобили, которые меньше всего наносят вреда атмосфере.

"В Азербайджане необходимо предпринять определенные шаги как по импорту, так и производству этих автомобилей. Считаю, что для их производства имеются возможности на Гянджинском автомобильном заводе. Определенную поддержку может оказать и государство.Если будут установлены льготы по их поставке в страну, это тоже будет стимулом", - заявил Асим Моллазаде.