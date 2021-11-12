Новые облигации SOCAR проданы за 1075 долларов

2 ноября этого года стартовали вторичные операции с новыми облигациями, и цена продажи новых облигаций SOCAR, номинальная стоимость которых составляет 1000 долларов, на Бакинской фондовой бирже поднялась до 1075 долларов, и по этой цене уже состоялись торги. Напомним, что за 5-летний срок обращения первых облигаций SOCAR соответствующий показатель составил максимум 1050 долларов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно информации SOCAR Capital, основной причиной такого подорожания облигаций является высокий спрос и ликвидность. Кроме того, наличие прибыльного и надежного финансового инструмента является еще одним важным фактором, который отвечает интересам инвесторов.

Новые облигации SOCAR, приносящие доходность 4,5% годовых, выплата процентов которых осуществляется раз в три месяца и выпущенные сроком на 5 лет, можно приобрести в киосках облигаций SOCAR, созданных в центрах "Службы ASAN" № 1 и 5, а также в инвестиционных компаниях, действующих в Азербайджане.

Спрос на эти облигации, выпущенные на сумму 100 миллионов долларов, на момент подписки превысил 380 миллионов долларов.

Первая выплата процентов по корпоративным ценным бумагам SOCAR, наиболее востребованным инвесторами на азербайджанских рынках капитала, состоится 1 февраля 2022 года. Новые облигации SOCAR, срок обращения которых продлится до 2026 года, принесут владельцам совокупный доход в размере 22 миллионов 500 тысяч долларов.