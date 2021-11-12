Объем экономики Азербайджана в следующем году превысит уровень 2019 года

Согласно последним прогнозам агентства S&P Global Ratings, в этом году экономика Азербайджана вырастет в реальном выражении на 4%, а в 2022 году - на 2%.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, Агентство прогнозирует, что в 2022-2024 годах средний темп роста экономики страны составит 1,7%.

Отметим, в 2020 году реальный ВВП страны снизился на 4,3%. Номинальный ВВП Азербайджана в 2019 году составил 81,681 млрд.манатов, а темп роста реального ВВП составил 2,2%.