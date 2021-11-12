В статье "Зангезурский коридор: От идеалистической инициативы к непреодолимой реальности", опубликованной 12 ноября в газете "Azernews", говорится о том, что открытие Зангезурского коридора сегодня превратилось в необходимость.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в статье отмечается, что в результате правовых и практических шагов, предпринятых Азербайджаном после Второй Карабахской войны, план присоединения основной части страны к Нахчывану через южный регион Армении как никогда близок к реальности.

Трехстороннее заявление, подписанное 10 ноября 2020 года лидерами Азербайджана, Армении и России, создало новую геополитическую ситуацию на Южном Кавказе, и планы по Зангезурскому коридору являются неотъемлемой частью этого. В девятом пункте трехстороннего заявления говорится о разблокировании транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахчываном, хотя термин "Зангезурский коридор" не упоминается. Последние события в регионе, заявление Пашиняна о принципиальном согласии на открытие как железнодорожных, так и автомобильных линий, взаимное согласие сторон на использование воздушного пространства друг друга вселяют надежду на то, что соглашение будет достигнуто.

Несмотря на то, что армянская сторона выступает против открытия Зангезурского коридора, суть происходящих в настоящее время событий однозначна: Азербайджан добьется своего, Зангезурский коридор окажется в центре процессов интеграции, которые будут идти в регионе.