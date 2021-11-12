Создание в Карабахе зоны, свободной от ящура, повысит экспортные возможности Азербайджана

Создание в Карабахе зоны, свободной от инфекционных болезней животных, в частности, от ящура, способствует повышению экспортных возможностей Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в пятницу на пресс-конференции заведующий отделом Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Габиль Абдулалиев.

По его словам, из-за вспышки ящура в 2001 году Азербайджан столкнулся с определенными ограничениями на экспорт крупного рогатого скота.

Он также отметил, что эти ограничения не сняты, так как Всемирная организация по охране здоровья животных не предоставила Азербайджану статус страны, свободной от ящура.

"После освобождения азербайджанских территорий от оккупации у нас появилась возможность создать на этих землях зоны, свободные от ящура. Мы намерены выдвинуть инициативу по созданию такой зоны в Карабахе и Восточном Зангезуре. После получения Азербайджаном статуса страны, свободной от ящура, его экспортные возможности возрастут", - сказал Абдулалиев.