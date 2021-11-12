В Азербайджане ежемесячные пенсионные выплаты составляют порядка 400 млн манатов

В Азербайджане ежемесячные пенсионные выплаты составляют порядка 400 миллионов манатов.

Об этом сказал в пятницу министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев в ходе обсуждений бюджета Государственного фонда соцзащиты на 2022 год на заседании комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса (парламент), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Министр отметил, что в прошлом году Госфонд соцзащиты добился формирования резервных средств в размере 250 миллионов манатов.

"Эти резервные средства позволяют выплачивать ежемесячные пенсии раньше положенного срока. В дальнейшем предусматривается довести их размер до 400-500 миллионов манатов. Часть этих средств в будущем планируется использовать для инвестиций. Для этого необходимо разработать соответствующий механизм", - сказал Бабаев.