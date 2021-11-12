https://news.day.az/economy/1402986.html В Азербайджане пенсионные обязательства советского времени оплачиваются за счет государства – Сахиль Бабаев
В Азербайджане пенсионные обязательства советского времени оплачиваются за счет государства – Сахиль Бабаев
В Азербайджане большинство граждан, получающих в настоящее время трудовые пенсии, работали в советское время, и они не платили взносы на социальное страхование.
Об этом сказал в пятницу министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев в ходе обсуждений бюджета Госфонда соцзащиты на 2022 год на заседании комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса (парламент),передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По словам министра, трудовой стаж этих граждан составляет в среднем 18 лет.
"В то время они не платили взносы на социальное страхование. Теперь эти пенсионные обязательства оплачиваются из государственного бюджета", - сказал Бабаев.
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