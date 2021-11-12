В Азербайджане пенсионные обязательства советского времени оплачиваются за счет государства

В Азербайджане большинство граждан, получающих в настоящее время трудовые пенсии, работали в советское время, и они не платили взносы на социальное страхование.

Об этом сказал в пятницу министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев в ходе обсуждений бюджета Госфонда соцзащиты на 2022 год на заседании комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса (парламент),передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам министра, трудовой стаж этих граждан составляет в среднем 18 лет.

"В то время они не платили взносы на социальное страхование. Теперь эти пенсионные обязательства оплачиваются из государственного бюджета", - сказал Бабаев.