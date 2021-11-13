Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
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По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару

01 ноября

1,7

Нерабочий день

1,7

02 ноября

1,7

Нерабочий день

1,7

03 ноября

1,7

10 ноября

1,7

04 ноября

1,7

11 ноября

1,7

05 ноября

1,7

12 ноября

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0246 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0131 маната и составил 1,9548 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

01 ноября

1,9632

Нерабочий день

-

02 ноября

1,9725

Нерабочий день

-

03 ноября

1,9691

10 ноября

1,9693

04 ноября

1,9712

11 ноября

1,9505

05 ноября

1,9638

12 ноября

1,9447

Средний курс за неделю

1,9679

Средний курс за неделю

1,9548

По итогам недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю снизился на 0,0003 маната. Средневзвешенный курс по сравнению с прошлой неделей повысился на 0,0001 маната, или 0,42 процента и составил 0,0238 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

01 ноября

0,0239

Нерабочий день

-

02 ноября

0,0237

Нерабочий день

-

03 ноября

0,0237

10 ноября

0,024

04 ноября

0,0237

11 ноября

0,0239

05 ноября

0,0237

12 ноября

0,0237

Средний курс за неделю

0,0237

Средний курс за неделю

0,0238

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире понизился на 0,004 маната. Средневзвешенный курс составил 0,1724 маната за одну турецкую лиру, средняя цена маната к данной валюте понизилась на 0,0042 маната (2,37 процента).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

01 ноября

0,1771

Нерабочий день

-

02 ноября

0,178

Нерабочий день

-

03 ноября

0,1769

10 ноября

0,1745

04 ноября

0,1762

11 ноября

0,1722

05 ноября

0,1751

12 ноября

0,1705

Средний курс за неделю

0,1766

Средний курс за неделю

0,1724