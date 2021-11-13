Агентство по развитию МСБ проведет в Баку международный бизнес-форум - ФОТО
Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) на основании подписанного с Ассоциацией независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSİAD) меморандума проведет в Баку очередной международный бизнес-форум.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в субботу на пресс-конференции председатель правления агентства Орхан Мамедов.
По его словам, этот бизнес-форум будет способствовать привлечению зарубежных инвестиций в освобожденные территории Азербайджана.
"На форуме состоятся встречи в формате B2B. В мероприятии примут участие порядка 500 бизнесменов из 30 стран мира", - сказал Мамедов.
Он также отметил, что проведение этого бизнес-форума будет способствовать и повышению инвестиционного потенциала Азербайджана.
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