Турецкие компании заинтересованы в популяризации инвестпотенциала Азербайджана

Турецкие компании заинтересованы в популяризации инвестиционного потенциала Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в субботу президент International Business Forum (IBF), основатель Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSİAD) Эрол Ярар на пресс-конференции в Баку, организованной Агентством Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса.

По его словам, спустя три дня после освобождения азербайджанских земель от оккупации турецкие бизнесмены приняли участие в их восстановлении.

"Мы заинтересованы в популяризации инвестиционного потенциала Азербайджана, инвестировании в улучшение и развитие страны, в том числе Карабаха", - добавил Ярар.