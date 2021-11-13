Предприниматели из 31 страны проведут деловые встречи в Азербайджане.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в субботу президент International Business Forum (IBF), основатель Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSİAD) Эрол Ярар на пресс-конференции в Баку, организованной Агентством Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса.

По его словам, накануне главы тюркоязычных стран на саммите в Стамбуле договорились о важном историческом сотрудничестве.

"На этом саммите президенты Азербайджана и Турции - Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган затронули очень важную тему. Главы государств подчеркнули необходимость развития торговли. Мы также приняли меры для достижения этой цели более чем с одной тысячей предпринимателей. В этом контексте мы предпринимаем очень важный шаг для экономического развития Азербайджана и Турции", - сказал Ярар.

"Мы пригласили предпринимателей не только из 43 городов Турции, но и из 31 страны мира. Мы в сотрудничестве с Агентством Азербайджана по развитию МСБ проведем с ними очень важные встречи в Баку. С одной стороны, мы постараемся представить им жемчужину Азии - Азербайджан, а с другой - здесь пройдут бизнес-форум и встречи в формате B2B для изучения инвестиционных возможностей. По этой причине бизнес-форум, который состоится 15 ноября, станет историческим событием для Азербайджана и Турции. Соглашения, которые будут на нем подписаны, так же как и договоренности, достигнутые вчера на саммите глав государств Тюркского совета в Стамбуле, также станут очень важной основой для экономического развития", - подчеркнул он.