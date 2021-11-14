https://news.day.az/economy/1403404.html Турецкий Halkbank заинтересован в функционировании в Азербайджане в качестве финорганизации
Турецкий Halkbank заинтересован в функционировании в Азербайджане в качестве финорганизации
Турецкий Halkbank заинтересован в функционировании в Азербайджане в качестве финансовой организации.
Об этом сказал Trend в воскресенье председатель Halkbank Сулейман Оздил, передает Day.Az.
По его словам, Halkbank может наладить сотрудничество с азербайджанскими финорганизациями и инвестировать в создание в стране новых финансовых продуктов.
"Мы можем предложить азербайджанским банкам свои продукты, а также оказать финансовое содействие в их внедрении", - отметил Оздил.
Он добавил, что Halkbank в ближайшее время не планирует функционировать в Азербайджане как банковская организация.
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