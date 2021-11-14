Объем потребления авиатоплива не превысит допандемический уровень до 2025 года. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в отчете компании Fitch Solutions.

Согласно отчету компании, на сегодняшний день восстановление потребления реактивного топлива заметно отстает от общего экономического подъема.

"Основываясь на ситуации в 50 странах, представляющих почти три четверти мирового спроса, мы оцениваем, что спрос на авиатопливо в августе составлял около 70 процентов от уровня 2019 года. Объем грузовых авиаперевозок высок: тонно-километры груза в августе выросли на 8 процентов по сравнению с уровнем 2019 года, но пассажиропоток остается слабым. Выручка в пассажиро-километрах в августе 2021 года оказалась на 56 процентов ниже, чем в августе 2019 года", - отметили аналитики компании.