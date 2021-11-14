25-й Международный бизнес-форум откроет новые возможности для сотрудничества между Азербайджаном и Турцией

25-й Международный бизнес-форум, который завтра будет проведен в Баку, откроет новые возможности для сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.

Об этом в воскресенье сказал Trend председатель правления Ассоциации независимых промышленников и бизнесменов Турции (MÜSİAD) Махмут Асмалы, передает Day.Az.

"Вчера и сегодня в Азербайджан прибыло более 500 бизнесменов для участия в 25-м Международном бизнес-форуме в Баку. Мы всегда говорим, что народы Азербайджана и Турции - братья. Мы - одна нация, два государства. Надеюсь, благодаря этому братству мы реализуем много совместных проектов. Завтрашний форум даст возможность обменяться мнениями о перспективах сотрудничества. Объем торговли между Турцией и Азербайджаном составляет пять миллиардов долларов. Мы работаем над увеличением этого показателя до 10 миллиардов долларов на первом этапе, а затем до 15 миллиардов долларов", - сказал Махмут Асмалы.

По его словам, такого рода экономические форумы, такие мероприятия создают большие возможности в направлении повышения экспортного потенциала.

"Братство Азербайджана и Турции будет вечным", - добавил глава MÜSİAD.

Напомним, что завтра в Баку начнет работу 25-й Международный бизнес-форум (İBF- İnternational Business Forum). Для участия из Турции прибыли 550 бизнесменов. В рамках форума будут обсуждаться перспективы развития экономики Азербайджана, инвестиции и другие вопросы.

Отметим, что официальным медиа-партнером IBF являются АМИ Trend, Day.Az и медиапроект TURKIC.World.