Мы возлагаем большие надежды на 25-й Международный бизнес-форум в Баку.

Об этом в воскресенье сказал Trend президент Международного бизнес-форума (İBF), учредитель Ассоциации промышленников и бизнесменов Турции (MÜSİAD) Эрол Ярар. По его словам, для экономического развития двух стран большое значение имеет сотрудничество между бизнесменами, передает Day.Az.

"Как известно, тюркские государства подписали соглашение на VIII саммите глав государств Тюркского совета. При подписании президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что оно послужит укреплению социальных и политических связей, однако отметил, что в основе сотрудничества лежит развитие торгово-экономических отношений. Поэтому для этого нужно проявить особую инициативу. Таким образом, мы приехали сюда вместе с 550 турецкими бизнесменами, чтобы познакомиться с азербайджанскими предпринимателями. Экономическое развитие возможно благодаря сотрудничеству бизнесменов. Государство прокладывает путь, бизнесмены проделывают работу", - сказал Эрол Ярар.

Он отметил большой экономический потенциал Азербайджана и важность расширения возможностей продаж во всех частях страны.

"Азербайджан - наша братская страна. Развивая экономические отношения, мы также должны способствовать развитию друг друга. У Турции большой опыт. Мы хотим поделиться им с Азербайджаном, а также познакомиться с опытом Азербайджана. Поэтому стремимся развивать оба государства в рамках сотрудничества. Азербайджан - стратегически важная страна. Мы прибыли сюда, чтобы определиться с тем, что мы можем вынести на рынки Европы, России, тюркских государств, Китая на Востоке, стран Ближнего Востока на юге. Другими словами, мы приехали в Азербайджан с целью торговой интеграции и совместных инвестиций. Есть такие ключевые вопросы, как туризм, сельское хозяйство, здравоохранение, мы обсудим развитие высоких технологий. Это первый шаг. Разумеется, не последний. Я надеюсь, что завтра у нас будет очень плодотворная встреча", - добавил Эрол Ярар.

Напомним, что завтра в Баку начнет работу 25-й Международный бизнес-форум (İBF- İnternational Business Forum). Для участия из Турции прибыли 550 бизнесменов. В рамках форума будут обсуждаться перспективы развития экономики Азербайджана, инвестиции и другие вопросы.

Отметим, что официальными медиа-партнерами IBF являются АМИ Trend, Day.Az и медиапроект TURKIC.World.