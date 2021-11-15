Проходящий в Баку бизнес-форум IBF формирует новые основы для сотрудничества

Проходящий в Баку 25-й Международный бизнес-форум (IBF - International Business Forum) сыграет очень важную роль в экономическом развитии Азербайджана и формирует новые основы для сотрудничества.

Об этом сказал в понедельник на форуме заместитель министра финансов Турции Нуреддин Небати, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Возможность Азербайджана принимать три миллиона туристов в год и имеющийся потенциал принять еще 10 миллионов, экономические ресурсы Карабахской зоны, упрощение визовых процедур создают привлекательные возможности для инвесторов. Туризм - один из важнейших секторов экономики Азербайджана. Существует множество возможностей и в строительном секторе", - сказал Небати.

Отметим, что при организации Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана и Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSİAD) в Баку начал работу 25-й Международный бизнес-форум с участием бизнесменов из ряда стран и официальных лиц.

Форум организован в целях развития двусторонних торгово-экономических отношений между странами, создания моделей устойчивого сотрудничества, укрепления связей в области инвестиций и бизнеса. В рамках форума IBF, основанного в 1995 году MÜSİAD и проводимого раз в год, организуются панельные обсуждения, презентации, двусторонние встречи и другие мероприятия.

Для участия в форуме из Турции прибыли 550 бизнесменов. В рамках мероприятия обсуждаются перспективы развития экономики Азербайджана, инвестиции и другие вопросы.

Официальными медиа-партнерами IBF являются АМИ Trend, Day.Az и медиа-проект TURKIC.World.