Продолжается строительство дороги к заповеднику «Кешикчидаг»

Продолжается строительство новой автомобильной дороги, ведущей к заповеднику "Кешикчидаг".

Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА), в настоящее время ведется строительство нового дорожного основания, а на уже готовых участках дорожного полотна - укладка нового асфальтобетонного покрытия.

С целью обеспечения нормального движения автотранспорта на последнем этапе проекта предусматривается также строительство автобусных остановок, установка дорожных знаков, указателей и информационных табличек.

Новая автомобильная дорога к Государственному историко-культурному заповеднику "Кешикчидаг" начинается с 38-го км автодороги местного значения Агстафа-Пойлу-государственная граница с Республикой Грузия. Протяженность автомобильной дороги, построенной в соответствии с II техническим уровнем, составляет 32 км.