Фотографии, сделанные в Карабахе, принадлежат новой рекламе Bakcell

Ранее в соцсетях и на новостных порталах были распространены интересные фотографии со съемок проходящих на легендарной Джыдыр дюзю в Шуше и в Международном аэропорту Физули.

Как оказалось, на освобожденных территориях проходили съемки нового рекламного ролика Bakcell. По сообщению компании, новое видео посвящено превосходству сети Bakcell.

Самая быстрая мобильная сеть в Азербайджане теперь доступна и на наших освобожденных от оккупации землях. Bakcell продолжит реализацию масштабных работ, направленных на дальнейшее расширение покрытия своей сети и предоставление качественных услуг в Карабахе.

Следует отметить, что в 2021 году компания Ookla® в очередной раз назвала Bakcell "Самой быстрой мобильной сетью в Азербайджане". Сегодня, сеть Bakcell, насчитывающая более 8700 базовых станций, охватывает 99,9% населения и 92,4% территории Азербайджана.

Воспользуйтесь ссылкой ниже, чтобы посмотреть новый рекламный ролик Bakcell: