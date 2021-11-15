В Азербайджане налоговое бремя банков будет снижено

Согласно предложенному пакету изменений в Налоговый кодекс, предусматривается предоставление льгот в отношении банков, осуществлявших социальную корпоративную ответственность в период Отечественной войны и после ее завершения.

Как сообщили Trend в Госналоговой службе, предложенный пакет изменений уже представлен в Милли Меджлис, передает Day.Az.

Так, будет снижено налоговое бремя банков, которые списывают неоплаченные долги по кредитам лицам, ставшим шехидами или ранеными в Отечественной войне, а также лицам, получившим статус семьи шехидов.

Предусматривается, что списание банками и кредитными организациями начисленных процентов по непогашенным долгам лиц, погибших или пострадавших в Отечественной войне, а также лиц, получивших статус семьи шехидов, не относится к налогооблагаемым доходам банков и кредитных организаций, а также к расходам за вычетом резервов, созданных этими организациями по основной сумме списанных в этих рамках долгов.