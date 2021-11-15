ВТБ (Азербайджан) повышает до 12% ставку по вкладу «Выгодный» (R)

ВТБ (Азербайджан) повышает базовую процентную ставку по вкладу "Выгодный" в национальной валюте. Максимальная доходность депозита теперь составит до 12% годовых.

Открыть "Выгодный" можно в манатах, долларах или рублях на срок от 3 месяцев до 3 лет включительно. Минимальная сумма депозита в национальной валюте составляет 100 манатов, в иностранной - 100 долларов или 5000 рублей. Клиенты могут один раз продлить размещение средств на ту же сумму и срок. Частичного пополнения или снятия не предусмотрено.

"Мы постоянно улучшаем условия по продуктам для своих клиентов, и повышение доходности по вкладам - еще один шаг в этом направлении. По итогам девяти месяцев портфель по депозитам клиентов-физических лиц увеличился по сравнению с началом года более чем на 20%, составив 31,7 млн манатов. Учитывая высокий спрос на депозиты, ВТБ (Азербайджан) предлагает одну из самых выгодных ставок на рынке, для того чтобы наши клиенты могли сохранить и максимально преумножить свои сбережения", - отметил директор департамента розничного бизнеса ВТБ (Азербайджан) Евгений Бородин.

Клиентам ВТБ (Азербайджан) также доступны вклад "Авансовый", предлагающий выплату процентных доходов в начале срока размещения, долгосрочный вклад "Универсал" и депозит на короткий срок - "Свободный".

Общий депозитный портфель ВТБ (Азербайджан) на конец сентября составил 96,2 млн манатов, увеличившись с начала года на 16,7%.