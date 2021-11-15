Мы принимаем участие в Международном бизнес-форуме. Из Турции прибыли 550 бизнесменов. Мы внесем большой вклад в развитие Карабаха.

Об этом Trend сообщил председатель правления Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSİAD) Махмут Асмалы.

По его словам, выражение "Одна нация - два государства" стремительно проникает и в бизнес.

"Мы не отделяем азербайджанский народ от турецкого. Победа во второй Карабахской войне была встречена в Турции с большим энтузиазмом. Мы думаем о восстановлении Карабаха, о инфраструктуре, которая будет создана там", - заявил Махмут Асмалы.