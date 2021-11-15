https://news.day.az/economy/1404007.html Азербайджан и Саудовская Аравия будут сотрудничать в таможенной сфере - ФОТО
Азербайджан и Саудовская Аравия будут сотрудничать в таможенной сфере - ФОТО
Сегодня в Эр-Рияде состоялась встреча между председателем Государственного таможенного комитета Азербайджана Сафаром Мехтиевым и генеральным директором Управления закятом, налогами и таможней Саудовской Аравии Сухейлем ибн Мохаммадом ибн Абдель Азизом Абанами.
Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал Сафар Мехтиев.
"Подписание сегодня в Эр-Рияде "Соглашения о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенной сфере между правительством Азербайджанской Республики и правительством Королевства Саудовская Аравия" будет способствовать развитию существующих отношений между таможенными органами", - отметил он.
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