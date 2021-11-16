Азербайджан увеличил добычу газа

Общая стоимость производства в горнодобывающей промышленности Азербайджана за январь-октябрь текущего года составила 26,5 млрд манатов, это на 1,6% больше, чем в годовом выражении.

Как сообщили Day.Az в Госкомстате, основной продукт отрасли - товарная добыча сырой нефти составляет 28 727,7 тыс. тонн, а товарная добыча природного газа - 26 427,9 млн тонн. кубметров. Товарная добыча нефти снизилась на 0,1% в годовом сравнении, а товарная добыча газа увеличилась на 22%.