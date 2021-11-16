В этом году трансферты из Госнефтефонда в бюджет Азербайджана использовались не полностью

В этом году трансферты из Государственного нефтяного фонда в бюджет Азербайджана использовались не полностью.

Об этом сказал во вторник министр финансов Самир Шарифов в ходе обсуждения проекта госбюджета Азербайджана на 2022 год на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, более высокие, чем ожидалось, цены на нефть позволили повысить доходы Госнефтефонда и бюджета.

В 2021 году трансферты из Госнефтефонда в бюджет использовались не полностью, что позволит сократить их в 2022-м, отметил Шарифов.

Трудности, вызванные пандемией коронавируса, остались позади, сказал глава ведомства.