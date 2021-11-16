Разработана новая стратегия развития Азербайджана на 2022-2030 годы

Азербайджан вступает в новый этап развития, который охватит 2022-2030 годы. Поэтому разработана новая стратегия развития страны на этот период.

Об этом сказал во вторник министр экономики Микаил Джаббаров в ходе обсуждения проекта госбюджета Азербайджана на 2022 год на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Перед нами стоят такие первостепенные задачи, как устойчивый экономический рост, финансовая устойчивость национальной экономики и восстановление освобожденных территорий. С этой целью соответствующие структуры провели плодотворные обсуждения", - сказал Джаббаров.

По его словам, в госбюджете предусмотрены мероприятия по реализации социальных программ.