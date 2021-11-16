15% расходов госбюджета Азербайджана на 2022 г. предусмотрены на сферу обороны и безопасности

15% расходов госбюджета Азербайджана на 2022 год предусмотрены на сферу обороны и безопасности

Об этом сказал во вторник министр финансов Азербайджана Самир Шарифов в ходе обсуждений проекта госбюджета Азербайджана на 2022 год на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Министр уточнил, что в следующем году на расходы по обороне и безопасности планируется выделить 4, 490 миллиарда манатов.

По его словам, на улучшение жилищных условий военнослужащих планируется выделить 35 миллионов манатов.