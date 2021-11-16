https://news.day.az/economy/1404177.html 15% расходов госбюджета Азербайджана на 2022 г. предусмотрены на сферу обороны и безопасности - Самир Шарифов
15% расходов госбюджета Азербайджана на 2022 г. предусмотрены на сферу обороны и безопасности - Самир Шарифов
15% расходов госбюджета Азербайджана на 2022 год предусмотрены на сферу обороны и безопасности
Об этом сказал во вторник министр финансов Азербайджана Самир Шарифов в ходе обсуждений проекта госбюджета Азербайджана на 2022 год на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент), передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Министр уточнил, что в следующем году на расходы по обороне и безопасности планируется выделить 4, 490 миллиарда манатов.
По его словам, на улучшение жилищных условий военнослужащих планируется выделить 35 миллионов манатов.
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