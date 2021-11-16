Азербайджан выделит около 100 млн для улучшения обеспечения населения жилплощадью

Для финансирования ипотечных проектов с целью улучшения обеспечения населения жилплощадью из государственного бюджета на 2022 год планируется выделить 95 миллионов манатов (на 34% больше в сравнении с текущим годом).

Об этом сказал во вторник министр финансов Азербайджана Самир Шарифов в ходе обсуждений проекта госбюджета Азербайджана на 2022 год на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Министр отметил, что для улучшения социального положения населения в государственном бюджете на следующий год увеличиваются социальные расходы.

Он добавил, что объем средств для адресной социальной помощи в госбюджете на 2022 год планируется увеличить до 258 миллионов манатов.