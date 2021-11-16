Азербайджан и Катар могут начать сотрудничать в области ветроэнергетики

Катарская компания Nebras Power заинтересована в инвестировании в область ветроэнергетики Азербайджана.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана, передает Day.Az.

В ходе встречи между министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым и главным исполнительным директором катарской компании Nebras Power Халидом Мохаммедом Джоло были затронуты вопросы реформ, проводимых в сфере возобновляемой энергетики в Азербайджане.

Как отмечается в сообщении министерства, стороны обсудили вопросы, связанные с планируемыми в ближайшее время аукционами по "зеленой энергии", возможности сотрудничества Азербайджана и Катар в области ветроэнергетики, в том числе оффшорной ветроэнергетики и гидроэнергетики.

Кроме того, стороны обсудили возможность участия Nebras Power в энергетических проектах в Азербайджане, в частности на освобожденных от оккупации территориях.