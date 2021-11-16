Инфляция в Азербайджане замедлится с середины 2022 года.

Об этом сказал во вторник председатель Центрального банка Эльман Рустамов ходе обсуждения проекта госбюджета Азербайджана на 2022 год на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, усилилось давление на инфляцию внешних факторов.

"Одна из задач Центробанка Азербайджана - это стабильное управление уровнем инфляции. С середины будущего года инфляция замедлится. Стабилизация глобальной инфляции уменьшит ее воздействие на инфляцию в Азербайджане", - считает Рустамов.