В экономике Азербайджана определены пять национальных приоритетов

Перед Азербайджаном стоят новые экономические вызовы, главным из которых является свести к нулю зависимость от нефти, для чего определены пять национальных приоритетов.

Об этом сказал во вторник министр экономики Микаил Джаббаров в ходе обсуждения проекта госбюджета Азербайджана на 2022 год на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"В экономике Азербайджана произойдут четыре фундаментальных изменения: будет существенно улучшена экономическая среда, созданы широкие возможности для устойчивого развития человеческого капитала, внедрения цифровых идей. Главные направления стратегии уже сформированы. В проект стратегии планируется внести до 839 изменений по 70 направлениям", - сказал Джаббаров.